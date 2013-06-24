Відтепер українці зможуть реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде зведене. Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) можуть подавати заяви про реєстрацію речових прав на об’єкти, які буде збудовано, і потім передавати ці права покупцям. Це вбереже громадян від можливих корупційних схем та махінацій, пов’язаних з купівлею житла.

Ще до здачі об’єкта в експлуатацію українці можуть зареєструвати свої речові права на житло. Також завдяки оновленому механізму забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири.

Раніше громадяни були змушені лише укладати із забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри. Згідно із цим покупець погоджувався придбати майно, а продавець — продати житло саме цій особі. Але такі угоди не давали права власності на житло, а лише слугували підготовкою до укладання основної угоди, яку підписували уже після здачі об’єкта в експлуатацію. Це призводило до корупційних схем. Приміром забудовники одну й ту саму квартиру могли «продавати» кілька разів різним людям.

Усі об’єкти будівництва, дозволи на будівництво яких видано після 10 жовтня 2022 року, зобов’язані реєструвати спеціальні майнові права на майбутню нерухомість. Перевірити дату отримання дозволу на будівництво можна в Реєстрі будівельної діяльності на порталі ЄДЕССБ у розділі «Декларативні та дозвільні документи».

Єдину державну електронну систему у сфері будівництва розробило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», повідомляє пресофіс Мінцифри.