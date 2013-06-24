Каховське водосховище продовжує міліти після підриву росіянами ГЕС. Через це без водопостачання вже вся Нікопольщина. У Криворізькому районі – Грушівська та частково Зеленодольська громади. Людям підвозять питну та технічну воду, аби ніхто не залишився без неї. Тим часом працюють над проєктами, які якнайшвидше повернуть її до осель місцевих.

«Безперервно, у режимі 24/7, працює влада на всіх рівнях – від Президента до громад. Ми робимо все, аби забезпечити людей водою», – наголосив Сергій Лисак.

Він додав: у Криворізькому районі воду підвозять за графіком. Організований цей процес і на Нікопольщині. Туди вже доставили понад 10 цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли і 18 пожежних машин та десь півсотні водовозів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовані 53 пункти видачі води.

«Бутильовану для мешканців передають бізнес та міжнародні організації. Комунікацію з ними ведемо через Координаційний центр підтримки цивільного населення. Гуманітарні вантажі направляємо туди, де вони необхідні найперше», – сказав очільник області.

За його словами, якість води, яку підвозять людям, постійно контролюють фахівці. Вона відповідає всім санітарним нормам та безпечна.

Сергій Лисак підкреслив, що робота нині спрямована і на те, щоб якнайшвидше забезпечити стабільне водопостачання до громад.

«Вже стартували роботи із модернізації водоканалів. А ще підготовка до більш масштабного проєкту – будівництва магістрального водогону», – повідомив він.

У районах працюють над розширенням мережі свердловин, зокрема, для лікарень. Приводять до ладу існуючі. Також опрацьовують ймовірність розміщення на територіях механічних колонок. Вже визначили 60 локацій. Вони у Покровській громаді Нікопольського району, в Глеюватській та Апостолівській – Криворізького.