Відбулось підсумкове засідання Ради безбар’єрності під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за участю першої леді України Олени Зеленської, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністрів, голів профільних комітетів Верховної Ради, офіційних представників системи ООН в Україні, представників судової влади й Центральної виборчої комісії, міжнародних організацій, Ради Європи, високоповажних послів Європейського Союзу й Канади, начальників обласних військових адміністрацій, представників громадянського суспільства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Олена Зеленська зазначила, що на другому році повномасштабної війни українці відчувають ще більший запит на безбар’єрні рішення. Від цього сьогодні залежить не лише якість життя, а й безпека громад.

«Можна сказати «війна, що ви хочете. Бар’єрів стало більше – і фізичних, із пересуванням та доступністю, і економічних - безробіття, і соціальних – велике навантаження на всіх взагалі». Але це не аргумент. Бо кожне життя цінне. І його якість має значення. Ми не обираємо часи, в які нам жити, але ми можемо боротися», – прокоментувала Олена Зеленська.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков окреслив прогрес Міністерства у впровадженні безбар’єрних рішень у відбудові та основні пріоритети на найближче майбутнє та зазначив, що команда Міністерства прагне забезпечити 100-відсоткову відповідність відновленої інфраструктури стандартам безбар’єрного простору.

«У планах – робота на рівні громад. Можливість для українців отримати безбар’єрні послуги у своїй громаді визначена обов’язковим елементом впровадження політики безбар’єрності в містах і селах. Громади мають так планувати відбудову, щоб безбарʼєрні рішення ставали одним з основних пріоритетів процесу відновлення.

Для цього зокрема ми плануємо проведення роботи з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо інтеграції принципів та норм безбар’єрності у стратегічні програмні документи на регіональному та місцевому рівнях.

Я вдячний першій леді Олені Зеленській за її ініціативу «Без бар’єрів». Вона дозволяє розвивати суспільний діалог про інклюзію та залучати потужну підтримку в питаннях доступності. Також ми надзвичайно цінуємо підтримку в реалізації наших планів від міжнародних партнерів та донорів, зокрема дякую програмі ULEAD з Європою та проекту «Супровід урядових реформ в Україні», – зазначив Олександр Кубраков.

Серед основних планів реалізації флагманського проекту «Безбарʼєрне відновлення» на 2024 рік:

Запровадження системи контролю за додержанням державних будівельних норм і стандартів щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

Запровадження нових та удосконалення ряду чинних будівельних норм і стандартів у сфері створення безбар’єрного простору, зокрема таких, що стосуються інклюзивності закладів соціального захисту населення;

Продовження навчання фахівців у сфері містобудування, архітектури і транспорту сучасним підходам до створення безбар’єрного простору;

Активізація роботи з громадами в частині створення безбар’єрного простору на місцях.

Міністр наголосив, що для проведення перевірок проектних рішень у жовтні цього року укладено відкритий Меморандум про співпрацю між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України та фахівцями з питань створення безбар’єрного простору у сфері містобудування та архітектури. Згідно з ним фахівці, які мають бажання долучитися до розбудови безбар’єрного простору, зможуть безпосередньо взяти участь у цьому процесі.

Рада безбар’єрності – тимчасовий консультативний орган Кабінету Міністрів України, метою якого є створення в Україні безбар’єрного простору.