Повномасштабне вторгнення росії принесло Україні нові виклики. Зокрема побільшало проблем, з якими зіткнулися люди з інвалідністю. За рік війни в рази зросла кількість людей з інвалідністю, якщо порівнювати з довоєнним 2021-м. Додалося проблем й унаслідок підриву росією греблі Каховської гідроелектростанції на Херсонщині — тисячі людей із понад 30 населених пунктів опинилися в небезпеці, і в особливій зоні ризику — маломобільні люди: особи з інвалідністю та всі ті, хто не може самостійно подбати про власну безпеку й евакуюватися. Вони потребували оперативної допомоги служб, які переміщують людей у безпечні місця, надають постраждалим необхідну соціально-психологічну допомогу.

Про це заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин говорив на 16-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про права осіб з інвалідністю. Він розповів про системні кроки Мінсоцполітики, спрямовані на підтримку осіб з інвалідністю та захист їхніх прав.

«Введено екстрене надання соціальних послуг. Спрощено процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації. Заплановано вдосконалити електронну систему даних про осіб з інвалідністю, яка відстежуватиме, наскільки якісно людина з інвалідністю отримує реабілітаційні та соціальні послуги.

Загалом змінюємо підходи до підтримки, адаптації й інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство в післявоєнний період. Прагнемо, щоб цей процес був швидшим, простішим, справді якісним. Тому переглядаємо зокрема підходи до встановлення інвалідності — від медичної до соціальної моделі інвалідності. Актуалізуємо їх відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. Розробляємо освітні програми для підготовки протезистів відповідно до міжнародних стандартів. А ще плануємо стимулювати виробників протезно-ортопедичних виробів розміщувати в післявоєнний період виробничі потужності в Україні», — цитує слова Назара Танасишина пресслужба Мінсоцполітики.

Заступник міністра додав, що в Україні готують реформу для розвитку інклюзивного ринку праці, що міститиме систему мотивації роботодавців, зокрема за рахунок фінансової підтримки облаштування робочих місць та супроводу осіб з інвалідністю під час роботи.

«Ми вже працюємо над відновленням України після війни, але потребуємо міжнародної підтримки. Це фінансова, фахова й технологічна підтримка, яка сприятиме забезпеченню доступу осіб з інвалідністю до всіх необхідних їм благ і дасть їм змогу реалізуватися в суспільстві, — зауважив він і резюмував: — Створюємо безбар’єрне суспільство, щоб кожна людина в Україні майбутнього почувалася комфортно».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»