На презентації в Сан-Франциско Google показала бездротові навушники Google Buds для другого покоління телефонів Pixel.
За інформацією ресурсу Engadget, однією з функцій цих навушників є можливість перекладу між 40 мовами в режимі реального часу. Для перекладу мови досить викликати Google Assistant довгим натисканням і сказати, наприклад, «Help me speak Japan». Мікрофон смартфона розпізнає виголошену фразу і програє її в перекладеному вигляді за допомогою свого динаміка, а коли співрозмовник відповість, переклад його слів прозвучить вже в навушниках.
Як показала демонстрація Google, під час перекладу час очікування був майже нульовим.
Крім того, навушники відтворюють музику через Bluetooth і дозволяють підбирати плейлист за допомогою голосових команд. Правий навушник Buds оснащений сенсорним контролером, який дозволяє управляти звуком, приймати дзвінки і перемикати пісні.
Ціна Google Buds становить $159 в офіційному магазині Google, де вже доступне попереднє замовлення новинки.
Журналісти Engadget висловили певні сумніви в тому, наскільки добре продуктивність Google Buds буде працювати в реальному світі, повному фонового шуму і перехресних перешкод.