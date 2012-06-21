Проводити гастрольно-концертну діяльність філармонійним колективам і виконавцям ой як не просто. На заваді різні чинники, та чи не передовсім — нестача коштів. Однак не показувати власні творчі доробки в інших містах, областях — для виконавців своєрідне заціпеніння, а для глядачів — неможливість насолодитися музичним розмаїттям і сузір’ям талантів країни. Певний вихід із цього деякі філармонії знайшли в обмінних концертах. Тернопільський академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» нещодавно побував у Кропивницькому. А тернопільці днями радо приймали академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» із цього міста.
33 роки цей колектив тішить глядачів мистецтвом. До його створення доклалася народна артистка України повний кавалер ордена Княгині Ольги Антоніна Червінська. Каже, певний час ламали голову, як назвати новий колектив. Співачці дуже подобалося жіноче ім’я Зоряна, яким назвали її львівську подругу. Запропонувала. Щоправда, вирішили, що краще звучатиме «Зоряни». Антоніна Миколаївна три десятиріччя була солісткою цього театру. Нині — його художній керівник.
«Зоряни» представляють мистецтво всіх регіонів нашої країни. Це вони засвідчили і в Тернополі. Передовсім глядачів зачарували хореографічними номерами. Іскрометний гуцульський, ліричний волинський, обрядовий весільний, повний динамізму та експресії танець ромів. Майже всі хореографічні композиції поставив народний артист України Анатолій Кривохижа.
«Мишинську трясунку», яку так тепло прийняли тернопільці, Анатолій Михайлович записав на Івано-Франківщині. Із Мишина походив світлої пам’яті музикант народний артист України Василь Попадюк, який свого часу працював у «Зорянах». Якось він повіз Антоніну Червінську й Анатолія Кривохижу в рідне село на Великдень, зібрав односельців, увімкнув магнітофон, і вони почали танцювати. А потім після освячення паски виконували «Трясунку» ще й біля церкви. Танець записали, а «Зоряни» надали йому сценічної форми.
Гордість «Зорян» — оркестр. Чи не найбільше оплесків від тернопільців отримала скрипалька Марія Бариш. «Браво!» звучало й на адресу солістів-вокалістів Тетяни Яковенко і Ярослава Страшного.
«Зоряни» вже побували у 20 країнах, виступали чи не у всіх обласних центрах України, з піснями й танцями виїжджають у найвіддаленіші села свого степового краю. Ось і нині завдяки обмінним концертам гастролювали не лише в Тернополі, а й в Івано-Франківську, Луцьку, Житомирі.