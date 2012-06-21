У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили безкоштовний коворкінг-центр «Спільно Hub», який уже працював у тестовому режимі з 14 грудня минулого року. Днями відбулася урочиста церемонія його відкриття.
– Ця ідея реалізована громадськими організаціями спільно з найкращою в області бібліотекою, – зазначив під час урочистого відкриття директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко. – Коворкінг-центр стане додатковим майданчиком для розробки та реалізації нових ідей. Уже є план поєднати цей центр з іншими бібліотеками для спільної роботи. Найважливіше, що у нас відкривається щось нове, ми саме зараз є свідками руйнування інфраструктури та культури в зоні бойових дій, у Авдіївці, загалом на сході України. На противагу руйнації ми створюємо, розвиваємося, єднаємося.
Радник проекту від організації «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» Андрій Гарбуза повідомив, що зараз у Запорізькій, Харківський та Дніпропетровській областях реалізуються 20 проектів-переможців конкурсу для підтримки взаємодії громад та внутрішньо переміщених осіб.
ДОВІДКА «УК»
Коворкінг-центр «Спільно Hub» – це проект громадської організації «Небо без кордонів», матеріальну підтримку якій надала благодійна організація «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», що діє за дорученням уряду Німеччини. Працювати та навчатися, проводити заходи у центрі можуть внутрішньо переміщені особи та жителі Запорізької області.