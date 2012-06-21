З 1 грудня 2017 року Київський метрополітен змінює правила проїзду для деяких категорій пільгових пасажирів.
Відповідні оголошення висять на станціях метро, повідомляє ukurier.gov.ua.
Так, десять категорій пасажирів зможуть користуватися пільговим проїздом тільки за Карткою киянина та учнівським посвідченням. Безкоштовний проїзд за іншими посвідченнями з 1 грудня обмежать.
До переліку потрапили такі категорії пільговиків:
♦ столичні пенсіонери
♦ інваліди III групи
♦ учасники війни
♦ члени сімей померлих ветеранів війни
♦ особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
♦ особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
♦ батьки багатодітних сімей
♦ непрацюючі працездатні кияни, які доглядають за інвалідами I групи, дітьми-інвалідами або родичами старше 80 років.
♦ особи, які не мають права на пенсію за Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
♦ учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання.