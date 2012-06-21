Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» обіцяє цього року забезпечити покриття всіх залізничних вокзалів країни інтернетом за бездротовою технологією Wi-Fi.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун на засіданні Кабінету Міністрів, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
«Будемо розвивати пасажирське сполучення, встановлювати квиткові термінали на вокзалах, хочемо встановити на всіх вокзалах безкоштовний Wi-Fi, оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього, які матимуть світові стандарти», – повідомив Балчун.
Крім того, за його словами, компанія має намір цього року купити 50 пасажирських вагонів.
«Також ми хочемо збільшити прибутковість пасажирських поїздів і запустити сполучення з Польщею, Австрією та Болгарією», – додав він.
Балчун також повідомив про ухвалення 24 січня рішення щодо відокремлення з компанії філії UZ Cargo та створення філії UZ Cargo International, яка допомагатиме розвивати міжнародну діяльність компанії.
«Також на порядку денному створення власного експедитора – «УЗ Форвардинг», тому що, на жаль, у цій сфері «Укрзалізниця» повністю віддала свій ринок приватним компаніям», – додав голова компанії.