Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про ШІ, права людини, демократію та верховенство права. Документ визначає принципи, яких держава має дотримуватися у формуванні законодавства та застосуванні ШІ-продуктів у публічному секторі: повага до людської гідності, прозорість, недискримінація, захист приватності, надійність і безпека. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підписання Конвенції відбулося в м. Страсбург, Франція, під час Конференції EURODIG 2025, коли заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зустрівся із заступником Генерального секретаря Ради Європи Бьорном Берге. Конвенція набере чинності після її ратифікації Верховною Радою.

«Стандарти у сфері штучного інтелекту є питанням безпеки мільйонів українців. Скоро AI буде в Дії та Мрії, тому важливо вже визначати принципи безпечного використання цієї технології в наших продуктах. Під час формування вимог ми орієнтуємося на світові та європейські стандарти, оскільки Україна інтегрується в європейський цифровий простір», — зазначив Олександр Борняков.

Також раніше Конвенцію підписали 15 урядів, серед яких Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та інші технологічні держави. Конвенція набере чинності після її ратифікації Верховною Радою України.

Принципи Конвенції опосередковано поширюватимуться на бізнес: держава створюватиме ініціативи для приватного сектору, які допоможуть компаніям адаптувати принципи в розробку власних продуктів. Наприклад, Мінцифра запустить методологію HUDERIA від Ради Європи. Вона допоможе оцінювати AI-продукти на відповідність правам людини, демократії та верховенства права.

Також важливо, що Конвенція не поширюється на використання ШІ в обороні.

Документ розробляли протягом трьох років представники держав-учасників Ради Європи, інших країн, що долучилися до процесу, а також представники бізнесу та громадського сектору. Україна також активно брала участь у розробці Конвенції як учасниця Комітету зі штучного інтелекту Ради Європи.

Нагадуємо, що Мінцифри опублікувало Білу книгу з регулювання ШІ в Україні. Вона описує, як держава готує бізнес до майбутніх стандартів у сфері ШІ, коли буде впроваджено профільний закон та які переваги для громадян, бізнесу й розвитку інновацій має обраний bottom-up підхід.