Нещодавно міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик провів разом з очільником Львівщини Олегом Синюткою робочу нараду з керівниками шахт і трудовими колективами в селі Глухів (Сокальський район) на шахті «Степова». На ній було представлено концепцію реформування вугільної галузі країни до 2020 року.
Як зазначив міністр, Кабмін уже ухвалив план дій щодо реалізації задуму. «Концепція передбачає збільшення видобутку вугілля газової групи, оскільки така потреба в Україні є. Ми також ставимо завдання, щоб українські шахти були бездотаційними, самодостатніми і прибутковими, отже одночасно розв’язати питання соціальної сфери та екології в шахтарських регіонах. Якщо нам це вдасться, то за рік і два місяці в нас фактично не буде збиткових шахт», — зазначив Ігор Насалик.
«Одне з найважливіших питань на сьогодні — безпека шахтарів. У неї потрібно інвестувати, особливо на Львівщині. Трагедія, яка сталася на шахті «Степова», вразила всю Україну. Вона довела, що економити на безпеці неприпустимо. Після численних перевірок ми визначили пріоритети для реформування галузі, адже існує чимало недосконалостей у всій системі. Нова концепція дасть змогу вивести шахти з того становища, в якому вони перебувають роками. Важливо також інвестувати у прибутковість, а не у збитковість. Цю ідеологію закладено в оновлену систему управління вугільною галуззю», — наголосив нещодавно Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи з робочим візитом на Львівщині.
Ігор Насалик запевнив, що за рік зарплати у шахтарів мають збільшитись удвічі, й зазначив, що цьогоріч у державному бюджеті передбачено 200 мільйонів гривень на закупівлю засобів захисту для шахтарів. На нове обладнання з державного бюджету надано 1 мільярд 800 мільйонів гривень на 29 українських шахт. З них 228 мільйонів передбачено на оновлення обладнання шахти «Степова».