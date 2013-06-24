Про це днями заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонна в Парижі.

Дмитро Кулеба розповів, що розпочав візит до Франції із зустрічі із представниками французьких оборонних підприємств та запросив їх долучитися до Першого форуму оборонних індустрій, який Україна проведе цього року восени. Міністр наголосив, що йдеться про створення цілісної інтегрованої системи виробництва зброї та боєприпасів за участі України і країн Європи, повідомляє пресслужба відомства.

«Ще донедавна розробляли стратегічні концепції, в яких безпека Європи була неможливою без участі росії. Проте російська агресія розставила всі крапки над «і». Сподіваюся, нині всім стало очевидно, що стратегічно автономна безпека Європи неможлива без України. І це тектонічний зсув в уявленнях про Європу та її майбутнє», — підкреслив міністр.

Дмитро Кулеба висловив вдячність Президентові Еммануелю Макрону, уряду та народові Франції за військову, енергетичну та політичну підтримку, яку отримує Україна з початку повномасштабного вторгнення рф.

Глави дипломатій обговорили питання Чорноморської зернової ініціативи: Україна зацікавлена у відновленні її роботи, однак паралельно працює над розширенням альтернативних шляхів експорту зернових на іноземні ринки.

Глава МЗС України наголосив, що шлях до сталого та справедливого миру в нашій країні лежить через втілення формули миру Президента Володимира Зеленського. «Відновлення миру в Україні означає відновлення її територіальної цілісності в кордонах 1991 року. Україна має на це всі правові, політичні, моральні та історичні підстави», — підсумував міністр.