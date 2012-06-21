Спеціальна урядова комісія з розслідування вибуху на шахті «Степова» рекомендує створити робочу групу для перевірки роботи системи безпеки УТАС на всіх вугільних шахтах. На цьому вчора під час брифінгу наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. «Функції комісії (запишемо це у рекомендації) — створення окремої робочої групи з фахівців нашої робочої групи, а також профільних інститутів, щоб ще раз перевірити можливість роботи системи УТАС, призначеної для забезпечення комплексної безпеки шахт, на всіх інших шахтах вугільної галузі, а не лише на ДП «Львіввугілля», — сказав він.
Раніше Геннадій Зубко повідомляв, що із системи безпеки шахти «Степова» знищено всі дані на момент вибуху. За його словами, передостання інформація була о 7:30, а наступна — лише о 12:38. Аварія ж сталася об 11:38. Вона забрала життя 8 гірників, понад 20 травмовано. За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.