Прем’єр­міністр Сергій Корецький провів спеціальну нараду з представниками фінансово­економічного блоку — Міністерства фінансів, Міністерства економіки та довкілля, Національного банку, Державної казначейської служби та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Учасники наради визначили першочергові кроки для виконання міжнародних зобов’язань, від яких залежать фінансова підтримка партнерів та збереження макрофінансової стабільності.

Глава уряду наголосив: «Безумовний пріоритет — повна фінансова підтримка Сил оборони».

Окрім того, сторони обговорили фінансування планів стійкості та соціальних видатків. «Актуалізуємо потреби до кінця 2026 року, паралельно готуємо проєкт держбюджету на 2027 рік», — підкреслив Сергій Корецький.

За його словами, такі наради щодо стану державних фінансів і макроекономічної ситуації відбуватимуться регулярно, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.