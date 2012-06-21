У зв’язку з введенням 11 червня 2017 року безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною нагадуємо, що порядок перевезення товарів, продуктів харчування та валюти через митний кордон встановлено Митним кодексом України та постановою правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211) зі змінами.
Порядок перевезення товарів, продуктів харчування та валюти через митний кордон
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Підстава: Інструкція «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затверджена Постановою Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р. (зі змінами та доповненнями).