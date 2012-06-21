Українська біатлоністка Надія Бєлкіна здобула золоту нагороду у гонці переслідування на Універсіаді у казахстанській Алмати.
Стартувавши шостою, українка провела найбільш вдалу гонку серед своїх найближчих конкуренток, і з трьома колами штрафу більш ніж на 20 секунд випередила дует росіянок Ольгу Шестерікову і Ларису Кукліну, повідомляє Федерація біатлону України.
Жодна жіноча гонка в Казахстані не обходиться без українських медалей, і з кожним наступним стартом наші дівчата піднімалися на одну сходинку п'єдесталу вище.
Цілком реальний був і переможний дубль для нашої команди. Але, на жаль, Яна Бондар, лідируючи перед останньою стрільбою з півхвилинною перевагою, в останній стійці зуміла вразити лише одну мішень і, незважаючи на самовіддану погоню на останньому колі, наздогнати суперниць в боротьбі за подіум не змогла – четверте місце. До цього Яна Бондар здобула срібну нагороду у спринті.
У Юлії Бригинець на фініші 11-й результат, а Марія Кручова і Яна Пустовалова, поліпшивши позиції в переслідуванні, закінчили гонку 14-й і 16-й відповідно.
В програмі змагань залишаються змішана естафета і гонка з масовим стартом.