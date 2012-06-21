Понад 170 стріляючих лижників — учасників Кубка світу підписали звернення до Міжнародного союзу біатлоністів з вимогою вжити рішучих заходів щодо спортсменів і федерацій, зазначених в доповіді Річарда Макларена.
Підписи вони зібрали на вечірці під час етапу Кубка світу в німецькому Рупольдінгу, а вже 21 січня в італійському Антгольці під час наступного етапу Міжнародний союз біатлоністів має провести позачергове засідання. Зокрема, спортсмени пропонують не допускати викритих у допінгу до участі в чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, а також урізати квоту для тих країн, що провинилися.
Чеська федерація, як один з ініціаторів цього листа, наполягає на позбавленні Тюмені права на проведення чемпіонату світу-2021 і обіцяє, що не виставлятиме кандидатуру Нове Мєсто на цей рік. «Ми вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б тимчасово відсторонити спортсменів, яких підозрюють в порушенні антидопінгових правил», — заявив президент Федерації біатлону Чехії Іржі Хамзу. У разі, якщо IBU не діятиме рішуче, то біатлоністи не виключають можливості бойкоту перегонів Кубка світу.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»