У Покровському, що на Дніпропетровщині, сьогодні живуть майже дві тисячі вимушених переселенців. Тому саме на них передовсім ми орієнтований коворкінг, який днями відкрився у бібліотеці селища.
Новий центр діє в межах співпраці Дніпропетровської облдержадміністрації та німецької компанії GIZ. Проект зі створення коворкінг-центру в центральній бібліотеці Покровського було відібрано на відкритому конкурсі, який провели торік.
В оновленій бібліотеці вимушеним переселенцям допомагатимуть повернутися до повноцінного життя. Тут можна не лише почитати книжки, поспілкуватися, а й навчитися працювати за комп’ютером, шити одяг, покращити знання з іноземної мови. «Відтепер жителі Покровського мають не просто оновлену центральну бібліотеку, а й сучасний спільний простір для різноманітних занять. Для цього закупили нові меблі, комп’ютерну техніку, проектори — загалом на майже півмільйона гривень. Також придбали швейну машинку і парову станцію для прасування одягу. Завдяки вільному доступу до комп’ютерів та інтернету серед відвідувачів осучасненої бібліотеки побільшало молоді. Переселенці зацікавилися зокрема курсами з арт-терапії, адже хочуть зняти стрес та реабілітуватися після пережитих психологічних травм. А ще тут можна просто обмінюватися ідеями та підтримувати один одного», — розповів радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталій Литвин.
Він звернув увагу на те, що коворкінг особливо важливий для переселенців, однак центр відкритий для всіх жителів Покровського.