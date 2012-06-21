Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Село Кропивна на Черкащині — відоме з давніх часів як козацьке полкове містечко. Ще у 1630 році воно стало центром Кропивнянської сотні у складі Переяславського полку. Пізніше на її основі сформувався окремий козацький полк, який складався з 14 сотень і нараховував 2013 осіб.

У селі й досі з вуст у вуста передаються оповіді про походи запорожців, про хороброго земляка, одного з найближчих соратників Богдана Хмельницького полковника Филона Джалалія та інших історичних постатей. У когорті визначних українських народних художників чільне місце належить уродженцю села Кропивни Іллі Шульзі. Відомості про цього талановитого художника тільки останнім часом стають доступними широкому загалу в рідній Україні і на його малій Батьківщині — в селі Кропивні. Багато в чому завдяки місцевій бібліотекарці Аллі Розумній, яка ще сім років тому створила при бібліотеці музей села.

Хочеться, зауважила вона, аби численні культурно-історичні цінності, якими такий багатий цей край, збереглися, стали надбанням наступних поколінь. До музею ще й зараз односельці зносять сімейні реліквії, різні старовинні речі, які зберігалися десь по закутках. Приміром, одному з найдавніших експонатів — козацькому рушникові понад сто років. Побувавши в музеї, завдяки численним краєзнавчим матеріалам, документам різних епох можеш зануритися в історію села та України, потримати в руках рубель і качалку, гребінь та багато інших побутових речей, яким користувалися наші предки.

Ентузіастка музейної та бібліотечної справи продовжує поповнювати експозицію музею, до якого приходить усе більше відвідувачів. Нещодавно громадські активісти Шевченкового краю обрали слоган, який визначили брендом області, — «Черкащина — місце сили». Одним із таких місць назване село Кропивна.