Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв відвідав бібліотеки деокупованого Ірпеня на Київщині й поповнив їх фонди новими виданнями. Про це повідомляє Урядовий портал.

Виповнюється рік, як у модульному містечку «Дубки» в Ірпені в Київській області почала працювати бібліотека. Вона стала як місцем роботи психологів, так і центром життя для людей, які втратили житло внаслідок російської агресії, та внутрішньо переміщених осіб – жителів містечка.

«В Ірпені відновилась робота центральної міської бібліотеки та працює єдина в Україні бібліотека в модульному містечку, яка виконує важливу соціальну функцію. Мені було дуже важливо особисто пересвідчитись в тому, що місцева влада розуміє потреби сфери культури, що є інтерес громади до таких послуг. Бібліотека сьогодні – це ще й місце комунікації. Робота бібліотек в Ірпені, організована на високому рівні, – це приклад того, як треба відповідально ставитись до своєї справи, працювати, любити людей та книгу», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Він також зазначив, що наразі в Україні збільшився запит на вивчення та вдосконалення української мови не лише серед тимчасово переміщених осіб, а й всіх українців, а також збільшився попит на україномовні видання.

Т. в. о. Міністра також відвідав Ірпінську публічну міську бібліотеку імені Максима Рильського, де познайомився та поспілкувався з працівниками та читачами.