На Харківщині за участі 750 юнаків і дівчат пройшли десятиденні військово-навчальні збори з бійцями окремого стрілецького батальйону, що розташований на базі обласного військового комісаріату та загону територіальної оборони Чугуївського об’єднаного райвійськкомату. Бійці тероборони вдосконалили армійські навички, здобули нові знання та вміння.
«Ми вперше за часи незалежності провели в області такий захід із залученням великої кількості військовозобов’язаних. До практичних занять із захисниками України залучали десятки найкращих офіцерів з бойовим досвідом, використовували полігон 92-ї окремої механізованої бригади. Вважаю, що ми добре підкували вміннями і навичками бійців тероборони, зробили з них військових професіоналів, здатних на високому рівні захищати свій народ», — наголосив військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін.
Із завершенням військового вишколу воїнів привітав директор департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Олексій Максимов. Він вручив відзнаку Всеукраїнської громадської організації «Країна» «Орден матері бійця АТО» мамі підполковника Збройних сил України Руслана Плоходька, який загинув у небі над Донбасом 2 травня 2014 року.
«На таких прикладах героїзму, який виявив наш земляк, ми виховуватимемо усі наступні покоління патріотів. Низький уклін усім воїнам, які власним життям заплатили за спокій у нашій країні. Знаю, що перемога буде за нами і на Україну чекає світле і мирне майбутнє», — зазначив Олексій Максимов. За підсумками проведених зборів понад 100 військовозобов’язаних нагороджено грамотами та відзнаками Харківського обласного військового комісаріату, а 40 особам присвоєно чергове військове звання.