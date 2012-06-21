Заняття фізкультурою і спортом — хороший реабілітаційний засіб для демобілізованих бійців, який допомагає їм знову пристосуватися до мирного життя. На Дніпропетровщині приділяють цьому багато уваги. Колишніх бійців АТО запрошують на безкоштовні заняття айкідо. Можливість спробувати себе в японському бойовому мистецтві, відновити фізичну і психологічну форму для наших захисників організували Дніпропетровська ОДА та обласна федерація айкідо.
«Ми вже проводили такі заняття. Цього разу запрошуємо до нової групи десять учасників АТО, які бажають долучитися до філософії східних єдиноборств і займатися айкідо», — розповів радник голови ОДА ветеран АТО Іван Начовний. А президент Дніпропетровської обласної федерації айкідо Ігор Снітівкер наголосив, що цей спорт — чудовий спосіб відновлення і збереження здорового тіла. Такі тренування дають змогу швидше повернутися до мирного життя. «Демобілізовані займаються разом з іншими. Не створюємо для них окремих груп. Записатися на тренування можна будь-коли», — пояснив Ігор Снітівкер.
Тренування відбуваються тричі на тиждень у спорткомплексі Національного університету ім. Олеся Гончара в Дніпрі. Заявки охочих приймають у Центрі допомоги учасникам АТО при Дніпропетровській облдержадміністрації.
Тренери федерації намагаються знайти підхід до кожного демобілізованого, враховують його фізичний і моральний стан. Заняття айкідо підходять не тільки спортивно підготовленим людям, а й новачкам. Це вже відчули ті, хто раніше ходив на тренування. «Я був вражений, коли потрапив на заняття. Кожен знайде щось власне: в айкідо є акцент на фізичне навантаження, на духовний розвиток. Це унікальний вид спорту, рекомендую його всім», — каже учасник АТО Олександр Тютерев.
Ветеранам АТО й іншим людям з обмеженими можливостями пропонують вступити в команди з волейболу сидячи. Нині у збірній 19 гравців — чоловіки, які зазнали травм, більшість із них учасники АТО. Тренування відбуваються тричі на тиждень. Окрім гри у волейбол, спортсмени займаються на тренажерах.
«Плануємо взяти участь у перших випробуваннях. Для цього організували у Дніпрі турнір із пляжного волейболу сидячи, який відбудеться 23 вересня. Готуємось до відкритого кубка Лейпцига у листопаді. Там позмагаємося з євроклубами і національними збірними з волейболу сидячи», — розповів тренер дніпровської волейбольної команди Олексій Харламов.
За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, спільно з волонтерськими організаціями в області реалізують кілька соціальних проектів з реабілітації ветеранів АТО. Це і запливи на каяках, і курси з айкідо, і різні спортивні змагання, і створення команди з волейболу сидячи.
Наталія БІЛОВИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»