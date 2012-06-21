Медичне обладнання вартістю близько 600 тисяч доларів передав Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі Військово-медичному клінічному центру, розташованому у Вінниці. Допомогу передано від японського уряду у вигляді сертифікатів — на надсучасний 80-зрізовий комп’ютерний томограф вартістю 530 тисяч доларів і п’ять ендоскопічних систем вартістю 130 тисяч доларів.
Заступник міністра оборони Олег Шевчук висловив переконання, що обладнання дасть змогу надавати якіснішу допомогу бійцям, пораненим у зоні АТО, й цивільним громадянам: «Ми поглиблюємо співпрацю з країнами — членами НАТО, співпрацю з громадсько-волонтерськими організаціями, спрямовану на поліпшення забезпечення військовослужбовців».
Окрім Вінниці, повідомляє УНІАН, системи ендоскопічних досліджень буде поставлено до аналогічних центрів Харкова, Києва, Одеси, Львова, де лікарі пройшли навчання та підготовку для роботи на новому обладнанні.