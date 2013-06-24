Україна наближається до мети - внесення російської федерації до списку країн-спонсорів тероризму.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що в санкційному Плані групи Макфола-Єрмака передбачено внесення росії до списку країн-спонсорів тероризму. Єрмак розповів, що мав чимало розмов із союзниками України щодо цього. За його словами, вся команда експертів завжди підкреслювала важливість такого кроку для України. Крім цього, багато особистих контактів мав куратор міжнародних експертів у групі, посол Майкл Макфол.

«Ми наближаємося до нашої мети. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у Білому Домі розглядають можливість внесення рф до списку країн-спонсорів тероризму», – зазначив Єрмак.

За його словами, таке рішення створить додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборону на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять рф.

«Продовжуємо боротьбу за свободу. росія програє і зазнає нищівних втрат», – наголосив керівник ОП.

НАгадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає питання оголошення росії державою-спонсором тероризму.