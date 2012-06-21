Інформація про те, що під час саміту «Великої двадцятки» президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп провели ще одну таємну зустріч – не зовсім правдива.
Про це заявили у Білому домі, інформує Reuters.
В адміністрації президента США пояснили, що Трамп справді ще раз поговорив з президентом Росії наприкінці офіційного обіду, на якому були присутні всі лідери G20. Однак це була лише «коротка бесіда», її не можна назвати другою зустріччю президентів Росії і США.
«Між президентом Трампом і президентом Путіним не було «другої зустрічі», лише коротка бесіда наприкінці обіду. Інсинуації про те, що Білий дім намагався приховати другу зустріч - брехливі, підлі та абсурдні», – сказав речник Білого дому.
Він додав, що Путін сидів поруч з першою леді Меланією Трамп, а президент США підійшов до них після закінчення обіду і поговорив з Путіним.