Шпигунський скандал, який спалахнув між Києвом і Мінськом минулого тижня, набирає обертів. Усе почалося з того, що Комітет держбезпеки Білорусі оголосив про затримання українського громадянина — власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройка, проти якого було порушено карну справу за статтею білоруського кримінального кодексу «шпигунство».
За версією КДБ Білорусі, «посаду кореспондента було визначено Шаройку для прикриття», й після затримання він зізнався, що він кадровий співробітник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. А також у тому, що «створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі для збирання свідчень розвідувального характеру у військово-політичній сфері» за грошову винагороду.
Повідомляють, що під час обшуку в Павла Шаройка виявили «копії розвідувальних доносів, спрямовані ним раніше до центру». ЗМІ пишуть, що Шаройка затримали біля воріт Посольства України в Білорусі. На білоруському телебаченні продемонстрували оперативну зйомку затримання Шаройка, його посвідчення, датовані 2004 роком, у яких вказано військове звання «полковник», а також відео допиту Павла Шаройка в місцевому КДБ.
У вітчизняному оборонному відомстві інформацію білоруського КДБ про те, що затриманий працював на українську розвідку, спростували. Павло Шаройко свого часу закінчив Львівське вище військово-політичне училище за фахом «військова журналістика». «Він справді проходив службу в ГУР Міноборони на посаді начальника прес-служби. У 2009 році його було звільнено за станом здоров’я, потім він працював в українських ЗМІ, зокрема кореспондентом у Білорусі», — йдеться в заяві ГУР.
Проте пильний білоруський КДБ пояснення українського ГУР проігнорував і заявив, що діяльність Павла Шаройка в Білорусі нібито координував співробітник ГУР під прикриттям посади радника Посольства України в Білорусі Ігор Скворцов. За діяльність, не сумісну з дипломатичним статусом, Ігоря Скворцова оголосили персоною нон-ґрата.
У таких ситуаціях дипломатична практика передбачає застосування дзеркальних кроків. Тому у відповідь на вислання свого дипломата з Мінська Київ теж вислав з країни першого секретаря білоруського посольства. «Україна, керуючись принципом взаємності, вислала білоруського дипломата з країни», — повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.
Експерти вважають, що шпигунський скандал між Києвом і Мінськом інсценувала російська ФСБ, яка давно намагається вбити клин між двома країнами. А відносини між ними й так стали доволі напруженими після того, як у серпні на території Білорусі російські спецслужби викрали українського громадянина Павла Гриба, який опинився у російській в’язниці.
Повз увагу аналітиків не пройшло й те, що дипломатичне загострення між Україною та Білоруссю відбулося напередодні саміту «Східного партнерства». Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук переконаний, що «це не що інше, як провокація ФСБ, щоб за допомогою КДБ дискредитувати відносини Білорусі з Україною і ЄС для розкрутки білорусько-українського конфлікту». Про це депутат написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
До слова, Олександр Лукашенко вже оголосив про те, що на саміт «Східного партнерства» не поїде. Це вкотре свідчить, що білоруська влада намагається остаточно відмежуватися від європейського вектора розвитку, дотримуючись у всьому інструкцій Кремля.