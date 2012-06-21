Перед Закарпаттям відкрилися можливості прискореного ремонту і будівництва нових автошляхів. Тут один за одним відкриваються нові асфальтні заводи, які забезпечуватимуть шляховиків матеріалами, що раніше були в дефіциті. У 2015 році в області діяло п’ять асфальтобетонних заводів, філій Закарпатського облавтодору, а також чотири приватні підприємства загальною потужністю 2,8 тисячі тонн асфальту на добу. Втім, більшість часу вони простоювали через відсутність замовлень.
Зараз в області працюють уже 11 асфальтобетонних заводів різних форм власності, здатних виробляти 8 тисяч тонн дорожнього покриття. За два роки виробництво асфальту збільшилося майже вп’ятеро!
Найпотужніше підприємство цього профілю нинішнього тижня урочисто відкрито в селі Рокосово, що в Хустському районі. Виробництво, яке відповідає всім технічним та екологічним вимогам, звели всього за 38 днів, воно має рекордну для області потужність — 160 тонн асфальту на годину. Асфальт звідси надходитиме на трасу державного значення Мукачево — Рогатин та інші автодороги області.
— Завод мобільний, його за потреби можна швидко демонтувати і встановити в новому місці для ремонту доріг в іншій частині Закарпаття, — сказав на урочистому відкритті голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Він додав, що партія асфальту, викладена на відрізку траси Мукачево — Рогатин, підтвердила високу якість нового покриття, і відзначив позицію мешканців Рокосова, які підтримали будівництво нового заводу, що має велике значення для всього Закарпаття.
Досягнуте — не межа. У Тячівському й Хустському районах будуються і через деякий час будуть введені в дію ще три асфальтні заводи.