Від початку повномасштабної війни внаслідок терористичних атак рф завдано шкоди 1598 об’єктам у 639 медичних закладах. Частина з них повністю зруйновані, частині завдано різні види пошкоджень (вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо). При цьому 358 об’єктів вже вдалося повністю відновити, ще 426 – частково. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить 16,4 мільярда доларів США. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Країна-терорист нехтує всіма міжнародними правилами і нормами ведення війни. Українські лікарні знаходяться під постійними обстрілами та ракетними атаками. Знищення інфраструктури ставить доступність медичної допомоги під загрозу. Однак, зі свого боку, ми робимо все для якнайшвидшого відновлення роботи медзакладів, щоб пацієнти мали змогу отримувати всю необхідну медичну допомогу. Водночас розуміємо, що критично важливою є не лише реактивна робота з усунення наслідків, але і проактивна – що дозволить Україні мати дійсно сучасну якісну медицину. Це відповідає цілям, закладеним в Українській доктрині, що була запропонована до загальнонаціонального обговорення Президентом України та дає відповідь на питання, в якій країні ми хочемо жити за 10 років. Тому перед нами – завдання не просто відбудувати зруйноване, а відбудувати краще, ніж було. Обовʼязково беручи до уваги функціонал кожного медичного закладу відповідно до його ролі у спроможній мережі», – зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Всі інвестиційні проекти в межах програми відбудови медичної інфраструктури України реалізовуватимуться виключно з урахуванням ролі тих чи інших медичних закладів у спроможній мережі. Це дозволить найбільш ефективно розподіляти обмежений фінансовий ресурс заради досягнення максимального результату – забезпечення якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги для українських пацієнтів.

На відбудову медичної інфраструктури спрямовуються кошти з різних джерел: це і державний бюджет, і допомога міжнародних партнерів.

Наразі в рамках програми з відновлення України та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділені кошти в сумі 3,29 млрд грн на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.

При цьому з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 1,6 млрд грн на реконструкцію 24 обʼєктів медичних закладів у 9 областях: Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.

Ще 1,7 млрд грн фінансування передбачено в межах програми з відновлення України. Йдеться про 31 обʼєкт медзакладів у 9 областях України: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська.

Незабаром очікується рішення щодо 23 об’єктів, відновлення яких відбуватиметься коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (субвенція з державного у місцевий бюджет).