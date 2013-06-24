Уряд підтримав законопроект Мінцифри, що дасть змогу мобільним операторам отримувати землю для будівництва базових станцій за 1–3 місяці замість 6. Так десятки тисяч українців у селах удвічі швидше будуть із 4G та якісним зв’язком. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім договорів оренди, в операторів з’являться додаткові інструменти, як швидше надати звʼязок:

Оформлювати сервітут для будівництва мобільних мереж. Це право, що дасть змогу користуватися чужою землею в установлених межах. І заощадить час, який витрачали на оформлення оренди й зміну цільового призначення землі.

Встановлювати тимчасові споруди замість базових станцій «з нуля». У воєнний час це швидший і доцільніший спосіб повернути людям зв’язок після деокупації, доки йде будівництво основних мереж.

Нагадаємо, що рік тому підготовка документації для будівництва веж тривала від 12 місяців. Ми пришвидшили процес до 6 місяців. Так, торік у понад 120 селах оператори отримали землю на пів року швидше. Завдяки новим змінам це займатиме до 1–3 місяців.

Наступний крок — розгляд законопроекту в Парламенті.

Продовжуємо прибирати зайву бюрократію й забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом.