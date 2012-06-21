Днями жертвою шахраїв стала 83-річна жінка, яка через власну необачність втратила 77 тисяч 930 гривень. Пенсіонерці на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік. Він повідомив, що її донька на автомобілі збила неповнолітню дитину. Для «вирішення питання» жінка мала перерахувати на вказаний шахраєм рахунок три тисячі доларів США. Пенсіонерка одразу ж поспішила до банківської установи, де поповнила вказаний картковий рахунок на необхідну суму. І тільки потім дізналася, що її донька не потрапляла в ДТП.
Як повідомляє місцевий відділ поліції, факт зареєстрований за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 190 КК України «Шахрайство».
«Шахрайство зараз є справжнім лихом. Щоб розкрити такий злочин потрібно виконати великий обсяг роботи, який забирає багато часу. І за нашими даними, левова частка таких дзвінків (до 70%) здійснюються злодіями з місць позбавлення волі, в тому числі, розташованих на тимчасово окупованій території», – каже заступник начальника ГУ Національної поліції в Луганській області, начальник кримінальної поліції Віктор Радак.
За його словами, проблема області в тому, що 9 установ виконання покарань залишилися на тимчасово окупованій території. У в'язнів є телефони та доступ до Інтернету, і вони організовують шахрайські схеми. Користуючись нагодою, Віктор Радак вкотре звернувся до жителів області не бути довірливими та не потрапляти на гачок шахраїв.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»