Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами провело дослідження цифрової грамотності українців. Його мета — відстежити динаміку розвитку вмінь і знань, пов’язаних з використанням інформаційних технологій та електронних пристроїв. Як зазначає Мінцифри, проводять таке дослідження що два роки, починаючи з 2019-го.

«Одна із пріоритетних цілей Мінцифри — розвиток цифрових навичок українців. Ми запроваджуємо проєкти й ініціативи, щоб покращити ці показники. Зокрема, створили Рамку цифрової компетентності, запровадили національну платформу «Дія.Освіта», організували хаби цифрової освіти у всій Україні, створили Цифрограм. За чотири роки частка людей, які володіють цифровими навичками, збільшилася на 13% і становить 60%. Продовжуємо розвивати людський капітал, хоч в Україні триває повномасштабна війна. Тому цифрова грамотність й освіта українців надалі залишаються нашими пріоритетами», — зазначиввіцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рівень цифрових навичок українців має тенденцію до зростання. За підсумками цьогорічного дослідження, 93% дорослого населення країни 18—70 років володіють цифровими навичками загалом.

«Одна з умов нашої інтеграції в ЄС — цифровізація державних процесів. Реалізація цього неможлива без громадян, що володіють цифровими навичками та готові отримувати послуги онлайн. Згідно з підсумками цьогорічного дослідження, показник дорослого населення із цифровими навичками нижче від базового рівня зріс на 12,6% порівняно з 2019 роком і становить 40,4%»,— зауважила заступник міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграціїВалерія Іонан.

Дослідження проведено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконує Фонд Східна Європа та фінансує Швейцарія.