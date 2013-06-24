Держава навіть в умовах війни продовжує адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Однією з найдієвіших залишається програма надання житлових субсидій.

Оскільки кількість отримувачів пільг та житлових субсидій зростає (наприклад, через зростання кількості учасників бойових дій та інші чинники), на їхнє фінансування 2024 року уряд передбачив 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів більше порівняно з 2023-м).

Нагадуємо, що житлову субсидію на опалювальний сезон призначають до дати його закінчення, по 30 квітня включно (по 15 квітня включно триває нарахування на послугу опалення). А із травня людина може отримувати субсидіюна неопалювальний сезон.

Для більшості отримувачів її буде призначено автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже отримувач житлової субсидії, жодних додаткових зверненьробити нікуди не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина / домогосподарство має право.Однак є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи і витрати. Зокрема, з особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо: заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги; у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн. Навіть якщо заяву подано протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначеноз початку такого сезону, повідомляє Мінсоцполітики.