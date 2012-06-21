Вчені NASA зафіксували незвичайне забарвлення льоду в Гранітній гавані в Антарктиді за допомогою фотокамери супутника Landsat 8. Деякі ділянки льоду мають незвичне зелене забарвлення.
Австралійський гляціолог Ян Лизер роз’яснив незвичне забарвлення льоду в зелений колір тим, що поверхня води містить фітопланктон. В кадри потрапили Гранітна гавань і бухта неподалік від моря Росса. Ці мікроскопічні морські рослини, мікроводорості, як правило, починають цвісти у водах біля Антарктиди, коли в південній півкулі настає весна. Наразі в Південній півкулі — осінь, але при відповідних умовах фітопланктон може розвиватися тут і в цю пору року.