Біля берегів Мальорки мисливці за скарбами виявили останки затонулого корабля віком майже 2000 років.
Римське судно лежить на глибині
Два професійні водолази з Балеарского інституту морської археології виявили і сфотографували корабель ще в жовтні минулого року. Припущення про те, що тут може знаходиться археологічний об’єкт висловили рибалки, що знайшли в своїх сітках горщики з глини.
Дослідники спочатку обстежили дно за допомогою підводного робота, який зробив знімки гори з амфор, висота більшості з них досягала метра. За словами фахівців, такі посудини виготовляли в Північній Африці. Решта були набагато менших розмірів. Їх виготовляли в південній частині Португалії. Всього на борту корабля знайшли майже 2 тисячі глиняних амфор.
20-метрове судно швидше за все перевозило знаменитий пряний соус гарум. У Стародавньому Римі його готували з нутрощів і крові риби. Він був дуже популярним делікатесом у римському суспільстві.