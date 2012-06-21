Сніг з малиново-зеленим відтінком з'явився біля української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Це явище відбулося в кінці антарктичного літа. Фахівці називають його «цвітінням» снігу. Зелений колір дає пігмент хлорофілу, а червоний –шар каротину, що містить клітини певних видів мікроводоростей.

«У цьому році сніг знову змінив колір: замість білого став зеленим і малиновим. Таке забарвлення з'являється в результаті розвитку в снігу мікроскопічних водоростей», – йдеться в повідомленні центру в Facebook.

Також наголошується, що таке «цвітіння снігу» сприяє зміні клімату. Адже через фарбування сніг відбивається менше сонячного світла і швидше тане, в результаті в ньому стає більше яскравих водоростей, від яких танення все одно прискорюється.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що вчені знайшли під льодовиком Антарктиди дивних тварин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

