Аналітики зазначають, що одна з головних причин гальмування реформ — недостатня поінформованість. Тому важливу роль у роз’ясненні очікуваних перспектив децентралізації та наслідків добровільного об’єднання територіальних громад беруть на себе експерти, науковці, представники громадських організацій.
На Одещині системні консультації у форматі круглих столів проводять на базі Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Адже саме цей заклад вищої освіти покликаний підвищувати рівень професійної компетентності працівників органів публічної влади та готувати лідерів для роботи в органах влади і бізнесу. Адже тільки високопрофесійні фахівці на керівних посадах зможуть координувати реалізацію державної політики, а ще важливіше — брати на себе відповідальність перед громадами і державою.
Для обговорення актуальних питань реалізації реформи з децентралізації та вивчення досвіду об’єднання територіальних громад наприкінці травня на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України провели круглий стіл «Біляївський досвід: озирнутися для руху вперед», який організувала Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» за підтримки інституту державного управління та Біляївської міської ради.
До заходу долучилися представники органів місцевого самоврядування півдня України, експерти, науковці, слухачі та аспіранти навчального закладу. Найбільшу зацікавленість присутніх викликали виступи експерта асоціації з фінансово-бюджетних питань доцента ОРІДУ НАДУ при Президентові України кандидата наук з державного управління Олесі Голинської та голови Біляївської об’єднаної територіальної громади Михайла Бухтіярова.
Актуальні питання становлення та розвитку громади після об’єднання цікавили всіх. Михайло Бухтіяров розповів про досвід Біляївської об’єднаної громади, яка здобула значний ресурс, фінанси, повноваження, тобто можливість забезпечувати повноцінний місцевий розвиток. Вагомих підсумків соціально-економічного розвитку, на думку міського голови, громада досягає завдяки реалізації Стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017—2010 роки. Але голова громади стверджує, що децентралізація триває, і це стимулює кожного прогресивного керівника постійно вивчати найкращий досвід і напрацювання органів місцевого самоврядування різних регіонів України. Тому необхідність таких зустрічей очевидна.
Директор інституту державного управління Микола Іжа наголосив на важливості таких зустрічей: «Упевнений, що стратегічна мета реформи децентралізації — створення комфортного й безпечного середовища для життя людей. Завдяки реалізації державних реформ створюються умови для динамічного розвитку регіонів, а на місцях надають якісні та доступні суспільні послуги громадянам. Роль Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів у процесі реалізації реформ визначальна, бо саме ці заклади освіти стали майданчиками для синергії ініціативи громадських організацій, наукового підходу вчених і досвіду об’єднаних громад».
Наталія ПРИВАЛОВА
для «Урядового кур’єра»