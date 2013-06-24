Український біженець, який отримав статус тимчасового захисту в Бельгії, виграв у лотерею 500 тисяч євро. Про це журналістам повідомили представники національної лотереї Бельгії. І хоч зазвичай особисті дані переможців не розголошують, у комісії нацлотереї вдалися до натяків. Вік українця — 18—24 роки, він живе у Брюсселі і працює на одній із заправок, на якій і купив минулого місяця щасливий білет за 5 євро.

Хлопець заявив, що найперше він організує велику вечірку для своєї родини та друзів, які дбали про нього в Бельгії й допомагали облаштуватися в новій країні. А ще він мріє повернутися в Україну якомога швидше і віддати частину грошей на відбудову своєї країни, повідомляє бельгійське видання VrtNews.

«У переможця змішані почуття від виграшу. Бо це складний період, щоб радіти з огляду на те, що відбувається в його рідній країні», — сказала журналістам речниця національної лотереї Бельгії Жоке Вермур, маючи на увазі війну, яку веде проти України росія. За її словами, хоч в історії лотереї було багато солідних виграшів, «у цьому разі він означає для переможця значно більше. Це ніби символ надії в темні часи».

На сьогодні, за даними імміграційної служби Бельгії, у країні перебувають приблизно 65 тисяч українських біженців. У столичному регіоні Брюссель статус тимчасового захисту отримали понад 11 тисяч українців.