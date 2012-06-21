196 законодавців-демократів подали позов до президента США Дональда Трампа через звинувачення у порушенні Конституції.
Про це повідомляє Reuters.
Позов подали щонайменше 30 сенаторів і 166 членів Палати представників, що стало рекордною кількістю законодавців, які коли-небудь судилися з президентом США.
Демократи стверджують, що навіть після приходу на пост президента Трамп продовжує отримувати через контрольовані ним раніше компанії виплати від урядів інших держав. При цьому лідер США нібито не просить згоди Конгресу на такі виплати, порушуючи тим самим Конституцію країни.
Позивачі зазначають, що Трамп зберіг у власності компанії, які належали йому, хоча й передав їх під управління очолюваного синами трастового фонду, щоб уникнути конфлікту інтересів.
У Білому домі заявили, що бізнес-інтереси Трампа не порушують Конституцію. Мін’юст США також відмовився від коментарів.
Раніше повідомлялося, що генеральні прокурори американського штату Меріленд і округу Колумбія мають намір подати позов проти президента США Дональда Трампа, звинувативши його у порушенні антикорупційного законодавства.