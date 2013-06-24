Уряд забезпечив промисловим споживачам можливість імпортувати електроенергію, що дасть їм змогу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі. Про це зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку росії. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість імпортувати її із сусідніх країн — Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі», — зазначила вона.

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не застосовуватимуть обмеження енергопостачання в разі їх запровадження для подолання дефіциту електроенергії. До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть ввести для запобігання системній аварії в Об’єднаній енергетичній системі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень має становити 50% фактичного споживання у жовтні — квітні та 30% — у травні — вересні, повідомляє Мінекономіки.