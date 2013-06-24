Бізнес, попри повномасштабну війну, другий квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року.

«На тлі стабільного функціонування енергосистеми респонденти продовжили прогнозувати зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Одночасно тривало поліпшення інфляційних та курсових очікувань», — ідеться в повідомленні.

Індекс ділових очікувань підприємств не змінився порівняно з ІІ кварталом 2023 року і становив 104,5%. Серед чинників оптимізму — очікування щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, обсягів реалізації продукції власного виробництва. Однак посилилися негативні оцінки щодо кількості працівників.

БізнесКпродовжує прогнозувати зростання обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців. Зростання очікують підприємства більшості напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей.