Уперше з початку повномасштабної війни бізнес очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Як передає Укрінформ, про це повідомляє НБУ.

Зазначено, що одночасно поліпшилися інфляційні та курсові очікування. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 104,5% порівняно з 91,2% в I кварталі 2023 року. Поліпшення оцінок відбулося в підприємств усіх видів економічної діяльності (ВЕД), а також за всіма складовими індексу.

Бізнес у наступні 12 місяців прогнозує стрімке зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні: баланс відповідей становив 17,3% порівняно з -16,7% у І кварталі.

Зростання очікують підприємства всіх напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників та більшості областей. Тривало поліпшення інфляційних очікувань: у ІI кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 15,7% порівняно з 20,7% у попередньому кварталі. 46,6% опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 15,3%. На думку 88,4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.

Трохи послабився вплив курсового чинника та витрат на виробництво. Очікування щодо рівня девальвації національної валюти послаблювалися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,43 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 42,18 грн/дол. США). 44,3% респондентів (порівняно з 19,7% у І кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/дол. США.

Квартальне опитування проводили з 2 до 31 травня 2023 року. У ньому взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей).