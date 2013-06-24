Від початку дії урядової програми “Доступні кредити 5-7-9%” (лютий 2020 року) бізнес отримав 74 тисячі кредитів на 240,5 млрд грн. За минулий тиждень доступні кредити отримали 213 підприємців на загальну суму 1 млрд грн. З початку 2023 року банки видали бізнесу 20,6 тисяч кредитів на 73,5 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 60,2 млрд грн та на антивоєнні цілі – 54 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,1 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу – 36,1 млрд грн, на інвестиційні цілі – 18,5 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 35 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 4,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (50%);

торгівлі та виробництва (26%);

промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (34,1 тис.), "Ощадбанк" (10,9 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).