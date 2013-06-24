З 16 червня 2023 року Національний банк України надає дозвіл українському бізнесу переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками. Таке рішення прийняте за результатами роботи Нацбанку, Уряду та міжнародних партнерів, зокрема МВФ, з метою полегшення роботи українського бізнесу в умовах війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мінекономіки активно наполягало на пом’якшення валютних обмежень для бізнесу. Наразі Україна має стійку ситуацію на валютному ринку, що дозволяє нам полегшити бізнесу їх міжнародну діяльність та виконувати повною мірою зобов’язання перед міжнародними партнерами. Таке рішення надасть змогу збільшити обсяг надходжень кредитних коштів в Україну, що позитивно вплине на розвиток бізнесу та сприятиме збереженню макроекономічної стабільності», - прокоментувала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Так, резиденти-позичальники отримають можливість виконувати кредитні зобов'язання, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Також резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору. Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.

Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.