У середньостроковій перспективі Україна має всі можливості увійти до ТОП-40 країн рейтингу Всесвітнього банку Doing Business, запровадити розумні регуляції, які дадуть змогу наростити сектор малого й середнього підприємництва в економіці, зробити його потужною точкою зростання. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками бізнесу в межах проекту #StartBusinessChallenge — нової платформи для ефективного діалогу бізнесу й влади.
Прем’єр узяв участь у відкритті цієї онлайн-платформи спілкування та взаємодії, розробленої за сприяння Офісу ефективного регулювання BRDO та Представництва ЄС в Україні. Новий механізм дає змогу підприємцям швидко розпочати власну справу за 15 напрямками переважно в галузі малого й середнього підприємництва — від ресторанного господарства до приватного дитячого садка й кабінету сімейного лікаря. Платформу представлено в Києві, до неї долучилися ще три обласних центри: Миколаїв, Чернівці й Вінниця.
«У нас є величезне завдання з точки зору розвитку національної економіки. І його буде виконано зокрема тоді коли розвиватимемо малий і середній бізнес і започаткувати власну справу буде легко й прозоро», — оптимістично вважає Володимир Гройсман.
І уряд робить чимало для досягнення поставленої мети, запевнив він. Уже скасовано понад 360 безпідставних і безглуздих регуляцій, натомість розроблено законопроекти, ухвалення яких сприятиме поліпшенню умов ведення бізнесу в Україні.
«Упевнений, що регуляція в державі має бути розумна, а дерегуляція помірна. І все має бути спрямовано на забезпечення якості ведення бізнесу», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова очільника уряду.
Звичайно, проблеми у підприємців існують, і стосуються вони підключення до мереж, надання земель тощо. Але там, де місцева влада відповідальна, де запроваджено прозорі й зрозумілі правила гри, видно розвиток. «І про такі практики маємо говорити й наводити приклади, — сказав глава уряду. — Ми можемо і маємо все, щоб зробити бізнес успішним», — переконаний Прем’єр-міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»