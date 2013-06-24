Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» в партнерстві з Мінекономіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування становить 15 мільйонів доларів. Один бізнес зможе отримати грант від 250 тисяч до 2 мільйонів доларів.

До участі у програмі запрошують підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річних продажів на рівні 8 мільйонів доларів у гривневому еквіваленті. Грантове фінансування учасники мають спрямувати на розвиток бізнесу, зокрема для збільшення продажів, нарощування експорту та створення нових робочих місць, повідомляє Мінекономіки.

«Нова програма від USAID — ще один приклад підтримки від наших партнерів. Вона сприятиме розвитку переробної промисловості, переходу від сировинного експорту до експорту товарів з доданою вартістю. Нині наш головний пріоритет — щонайменше вдвічі збільшити частку переробної промисловості у структурі ВВП України з 8%, як було 2022 року, до 20%, стандарту ОЕСР для розвинених країн. Цього показника можемо досягти до 2032 року», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.