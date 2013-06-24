Від моменту впровадження програми релокації вже 692 компанії переїхали на нове місце, з них 484 почали працювати. Найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає з регіонів активних бойових дій у Львівську область. Бізнес переміщується також у Закарпатську (16,1%), Чернівецьку (11,4%), Тернопільську (7,6%), Дніпропетровську (7,4%) та Івано-Франківську (7,3%) області.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили діяльність, найбільшу частку становлять компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%).

Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

«Робота бізнесу вкрай важлива у воєнний час, тож докладаємо максимум зусиль, щоб підприємці мали комфортні умови для відновлення», — наголосила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.