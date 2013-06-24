Саме до Дня Святого Миколая мешканці однієї із громад постраждалої від війни Херсонщини отримали чергову партію гуманітарної допомоги. Це далеко не перша спільна акція Благодійного фонду «Вогонь запеклих не пече» (БФ «ВЗНП»), Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Перевірена часом співпраця благодійників і воєнних розвідників, їх спільні зусилля та щире бажання сприяти поступовому відновленню українських громад і кожного окремого її мешканця приносять свої плоди та відкривають нові можливості. Завдяки цьому вдалося реалізувати запит місцевої влади і передати на баланс ОТГ маловантажний фургон «Газель». Не менше зраділи нові господарі - співробітники Головного управління Нацполіції в Херсонській області - шести потужним газовим обігрівачам, портативним зарядним станціям і електричним акумуляторам.

До реалізації матеріальної частини чергової доброї справи традиційно долучилося ТОВ «Техно іновейшн компані», де директором є В. Стрік. А лептою Акціонерного товариства «Кредобанку» за сприяння заступника Голови правління О. Ноги стало багатофункціональне авто.

За словами начальниці N-ської сільської військової-цивільної адміністрації Людмили К. актуальність отримання омріяної «газельки» для місцевої громади важко передати словами. «Вона стане для нас своєрідною «чарівною паличкою» і допоможе не тільки закрити безліч наболілих транспортних питань та налагодити життя в непростих умовах, а й надихає вірити в добро і нашу перемогу, - зазначила вона. - Тому громада щиро вдячна за допомогу та людяність і волонтерам, і керівництву Головного управління розвідки, яке вкотре допомогло вирішити безпекові і логістичні питання. Особливо – за оперативність виконання нашого прохання. Тепер навіть дорослі будуть вірити, що святий Миколай існує, але … у вашій особіЦ

Коли тандем волонтерів і розвідників вчергове навідується в тергромади Херсонщини, до людей, які вимушено залишилися жити поблизу зони активних бойових дій, вони вже не називають їх гостями, а зустрічають як рідних. І не тільки тому, що в їхній скарбничці добрих справ неодноразова суттєва матеріальна допомога. Лише попередній гумконвой доправив найбільш вразливим верствам населення 233 гігієнічні набори, яких їм вистачить на тривалий час, а понад 30 місцевих дітей вже на повну використовують для онлайн-навчання сучасні планшети. Місцеві кажуть, що кожен такий приїзд – ще й відверта розмова, моральна підтримка і суттєва психологічна розрада. Адже душевні рани зцілюють не лише ліки, а добре слово і щира опіка.

- Незважаючи на те, що героїзм військових розвідників став нормою, а самовідданість волонтерів буденністю, ми завжди пам’ятаємо завдяки кому і чому маємо можливість жити, почасти мати тиху ніч і прокидатися зранку, - висловила загальну думку староста одного із сіл Діна Василівна (з міркувань безпеки без прізвища). Тому наша особлива подяка хлопцям Кирила Буданова за те, що між насиченими бойовими буднями знайшли час і присвятили його нам, підставили своє плече Фонду “Вогонь запеклих не пече”, - підкреслила вона.

– Обігрівачі та інше передане обладнання – для нас справжня знахідка. Це нині практично “на вагу золота”. Невдовзі всі прилади будуть розміщені на блок-постах, що дозволить нам потужніше підготуватися до зими. Відтак, особовий склад нестиме службу в більш комфортних умовах, - зазначили в ГУ НП Херсонщини, своєю чергою подякувавши волонтерам БФ “ВЗНП”.

За словами представниці БФ «ВЗНП» Олени Мілош, з кожним днем горизонти допомоги Фонду розширюються: “Адже з різних куточків України постійно надходять нові звернення. Одне із нещодавніх — з багатостраждальної Донеччини. На ньому й сфокусуємося після Херсонщини. Адже гуманітарної допомоги конче потребують мешканці Миколаївської тергромади, що поруч з фронтом, особливо - понад 600 осіб з інвалідністю. І як завжди, найбільш гостро стоїть проблема засобів гігієни. І ми її обов’язково вирішимо, чого б це нам не коштувало ”.

З цією метою, щоб скомплектувати 613 гігієнічних наборів і покращити життя людей, БФ «ВЗНП» оголосив черговий збір коштів. Ціль:700000 гривень. Долучитися може кожен. Як завжди, важлива кожна гривня.

Реквізити:

Установа банку - ПриватБанк

МФО банку -305299

Рахунок отримувача - UA193052990000026001035022260

Валюта рахунку - UAH

РНОКПП отримувача - 45300137

Призначення платежу - благодійний внесок