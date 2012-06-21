Відтепер батьки миколаївських дітей можуть краще контролювати використання благодійних внесків у дитячих садках і школах. Днями заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко і представник громадськості Яна Новохатько відвідали навчальні заклади, щоб з’ясувати, як виконують розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича про забезпечення прозорості використання бюджетних і благодійних коштів.
Згідно з документом, на видному місці мали б бути стенди з розміщеними на них звітами про бюджетні запити навчальних закладів, інформація про гроші, надані їм з міського бюджету, а також про використання благодійних внесків батьків.
«Міська влада збільшує фінансування освітньої галузі. Роблять це для того, щоб розвивати освітні установи. Хочемо поступово відійти від благодійних внесків, які доводиться сплачувати батькам, — зазначив Євген Шевченко. — Поки що цю задача не реалізовано. Але необхідно, щоб усі батьки знали, скільки вони здають грошей у фонди шкіл і дитсадків, що було зроблено за їхній рахунок, а також які бюджетні запити навчальні заклади подали в управління освіти і скільки у підсумку їм надали коштів. Міський голова дав доручення розмістити інформацію про це на стендах у школах і дитсадках, щоб вона була доступна для батьків. Це дасть змогу зробити прозорим використання фінансів, посилити контроль».
Протягом одного дня ревізори відвідали 11 загальноосвітніх навчальних закладів та п’ять дитячих садків. Як з’ясувалося, ці навчальні заклади загалом виконують розпорядження міського голови. Але в школах №№3 та 32, дитсадках №№5 та 117 інформація про використання коштів була представлена не в повному обсязі або ж не у тій формі, як вимагалося. А ось у філії морського ліцею та будівлі, де розташована початкова школа муніципального колегіуму, ревізори її взагалі не знайшли. У морському ліцеї, наприклад, це пояснюють тим, що такі звіти розміщені у головному корпусі навчального закладу, де відбуваються всі батьківські збори.
Євген Шевченко доручив усунути недоліки, виявлені під час перевірки.