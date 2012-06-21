У трикутнику сонце — земля — людина кожна сільськогосподарська рослина має місце. Якщо зернові та олійні культури з огляду на значні обсяги експорту можемо назвати нашою нафтою, то фруктові дерева та ягідники — це працедавці. Нині сад пом’якшує проблему вивільнення робочих рук у господарствах, яка зумовлена поглибленою індустріалізацією в рільництві. Утім, він не допоміжна, а повноцінна галузь.

У багатьох країнах виробництво плодоягідної продукції — один з важливих напрямів ефективного агрогосподарювання, зайнятості населення і розширення зовнішньоторговельної діяльності як сталого джерела доходів. І ми йдемо цим шляхом. Протягом багатьох років держава спрямовувала один відсоток від збору з продажу алкогольної продукції та пива на розвиток садівництва, хмелярства і виноградарства, що сприяло створенню молодих інтенсивних садів, продукція яких тепер за всіма параметрами потенційно конкурентна на світовому ринку.