31 травня о 18:30 відійшов у вічність Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Причиною стала важка недуга.
Востаннє колишній глава УГКЦ виступив березні 2017 року. Тоді у стінах Верховної Ради він виголосив промову з нагоди 100-річчя Української революції.
Блаженнійший Любомир Гузар упродовж багатьох років залишався беззаперечним моральним авторитетом не тільки для греко-католиків, але й для вірян інших конфесій та 5 червня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія з чином похорону Блаженнійшого Любомира Гузара.
Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.
Зазначається, що захід почнеться об 11:00. Собор розташовується на вулиці Микільсько-Слобідській, 5.
Сьогодні, 1 червня о 10:00 також у Патріаршому соборі Воскресіння Христового з офіційному заявою щодо смерті Блаженнійшого виступить отець і очільник УГКЦ Блаженнійший Святослав.
Також буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.
ДОВІДКА "УК"
Верховний архієпископ-емерит Любомир (у миру Любомир Гузар - 26 лютого 1933 р., Львів - 31 травня 2017 р.) - єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької Церкви; з 28 січня 2001 верховний архієпископ Львівський, з 25 серпня 2005 до 10 лютого 2011 верховний архієпископ Києво-Галицький - предстоятель УГКЦ (полишив пост предстоятеля Церкви після того, як Папа Римський Бенедикт XVI прийняв його відставку за станом здоров'я).
Любомир Гузар був одним з визнаних моральних авторитетів сучасності, традиційно входив до сотні найвпливовіших людей України.
Українська греко-католицька церква є помісною католицькою церкву східного обряду, діє на території України (переважно - західні області, крім Закарпатської) та в країнах, де присутня українська діаспора.