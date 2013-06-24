З початку року 10,7 тисяч українських агропідприємств одержали 53,65 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 8,3 тисячі підприємств профінансовано на 31,9 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
· Київська – 9,9 млрд гривень виділено для 794 підприємства;
· Вінницька – 5,01 млрд гривень – для 1 205,
· Дніпропетровська – 4,8 млрд гривень – для 725;
· Кіровоградська – 4,26 млрд гривень – для 1 488;
· Одеська – 3,75 млрд гривень – для 964.
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:
· Кіровоградська - 3,68 млрд гривень виділено для 1 195 господарств;
· Вінницька – 3,32 млрд гривень - для 952 господарств;
· Одеська - 3,2 млрд гривень - для 776;
· Київська - 3 млрд гривень - 641 господарств.
Довідково
Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.